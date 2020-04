Alvino avvisa la Juve: "Milik? Linea Napoli chiara, si andrà al braccio di ferro!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Arkadiusz Milik nel corso di 'Radio Goal': "La linea del Napoli su Milik è chiara. Il Napoli detiene il cartellino del calciatore, chiunque lo voglia deve parlare con il club. E' stato fissato un prezzo pari a 50 milioni di euro, il Napoli mostra i muscoli, si andrà al braccio di ferro. La cosa certa è che o Milik rinnoverà e resterà o andrà via, non si terrà Milik a scadenza in rosa fino al 2021".