Alvino: "Calendario Juve copia-incolla dello scorso anno. Pres. Fiorentina alzò la voce..."

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'invito che faccio è di vivere con meno tensione questa fase di calciomercato, manca più di un mese alla fine. Il Napoli ha le idee chiare, ha una bella squadra ma è incompleta per lottare per lo Scudetto. Ho guardato con attenzione il calendario pre e post Champions, e devo dire che è accettabile. Non mi piace il cammino delle avversarie del Napoli, il calendario della Juve è un copia ed incolla di quello che è stato lo scorso anno, mi pare strano che Commisso alzi la voce e gli mettono le prime tre partite da brividi, ma sono cose che non mi riguardano".