Alvino: "Chi vuole Osimhen non vada dai procuratori ma chiami ADL e porti 200mln!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Piuttosto che agitare il mercato mediante procuratori o sedicenti tali, per i club interessati a Osimhen bisognerebbe solo chiamare Aurelio De Laurentiis e dire che sono pronti a trattare l'acquisto, partendo dai 200 milioni che chiede De Laurentiis. Chi ha questa disponibilità economica? Chi ha voglia di spendere tanti milioni per Osimhen? Le sensazioni non vanno nella direzione dell'addio. Nessuno si aspettava che il Napoli potesse spingersi a queste cifre (si parla di 7 milioni d'ingaggio, ndr)".