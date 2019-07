Alvino chiarisce: "Elmas vicino ma domani Giuntoli non sarà ad Istanbul, il calcio è cambiato..."

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha fatto chiarezza su una notizia trapelata nelle scorse ore: "A proposito: domani Giuntoli non è ad Istanbul. L'ho letto ma non sarà così, ma il Napoli resta molto vicino ad Elmas. Nel 2019 non si deve andare di persona in una città per chiudere un contratto. C'è il cellulare, la pec e il giocatore firma per procura. Una volta serviva spostarsi, adesso il calcio è cambiato e qualcuno deve cominciare ad adeguarsi ai tempi".