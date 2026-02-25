Alvino: "Ci rimandano Colombo, ricordate cosa disse in faccia a Conte a Milano?"

Il giornalista Carlo Alvino sui social ha commentato la designazione per Verona-Napoli di sabato alle ore 18. "Ci rimandano Colombo per “Hellas - Napoli” lo stesso arbitro che due settimane fa non vide la nettissima trattenuta di N’Dicka su Hojlund. Al Var, capolavoro di Rocchi: c’è Gariglio, arbitro mandato a casa perché scarso, che non chiamò Manganiello a rivedere il fallo di Ramon sempre su Hojlund passibile di espulsione in Napoli - Como (coppa italia), ma non solo: fu quello che chiamò alla review Collu per assegnare un rigore al Lecce sempre a sfavore del Napoli (giudicato eccessivo perchè la mano di Juan Jesus non poteva sparire ed era incollata alla sagoma).

Ma vuoi vedere che le dichiarazioni di Manna hanno inasprito i rapporti? P.s: Colombo fu quello che si beccò il “Vergognatevi” di Conte in faccia a bordo campo in Inter Napoli".