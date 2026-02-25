Auriemma: "Conte? Dice certe cose per essere cacciato! ADL resisti..."

vedi letture

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato il momento che sta vivendo la squadra azzurra in stagione: "Conte, ma si fa quello che fai? Le cose dette sui medici su Anguissa? Io non lo so, forse ho troppa esperienza, gli allenatori di solito quando fanno così vogliono essere esonerati. Non lo cacciare Aurelio, deve restare in panchina fino a fine stagione, poi a fine anno fai la scelta più corretta che tra l'altro andava fatta anche la scorsa estate", le sue parole a Stile Tv. "Ma sta roba di chiedete ai medici, ma abbi il coraggio di venire con i medici insieme in tv.

Non è che te ne vai tu e poi dopo deve parlare il medico di rientri mai avvenuti. Se avete le palle venite entrambi a parlare con la stampa, chiaro? I tifosi si sono stufati di questa storia".