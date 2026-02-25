Var a chiamata, Del Genio: "Lo dico da tempo, è utile e aiuterebbe! Anche gli arbitri..."

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 per le ultime sulle polemiche arbitrali: "Io del Var a chiamata ne parlo da anni e devo dire la verità, quando lo dissi io erano tutti contrari, ora dopo la posizione di De Laurentiis vedo nuove opinioni. Quindi dipende da chi dice le cose. Detto questo, sono favorevolissimmo e chi dice che non risolverà tutti i problemi rispondo: ma mica noi pensiamo che risolva tutto? Ma sarebbe un ulteriore passaggio per ridurre gli errori. Il Var, come vedete, ha migliorato la situazione del calcio, statistiche alla mano.

L'80% degli errori di campo sono stati corretti. Quindi è stata una cosa positiva. Ma non so se quest'anno la percentuale è salita, ma anzi forse è peggiorata e non so perché. Quindi il Var a chiamata può essere un altro aiuto, una cosa positiva per gli arbitri di andare a vedere comunque l'episodio e non decidere se andare o no. E questo si può fare con il Var a chiamata. Poi se nemmeno così la situazione migliora, allora passiamo alle manette a chiamata", ha concluso ironizzando, col sorriso.