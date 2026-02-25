Sky, Marchetti: "Col Var meno errori ma ora discutiamo molto di più"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, analizzando la discussa sconfitta del Napoli per mano dell’Atalanta di Palladino. “Bufera arbitrale? Io sono convinto che il Var abbia aiutato gli arbitri ma litighiamo molto di più sugli errori che vengono commessi. Le discussioni nascono sulle diverse applicazioni del Var. Bergamo è l’idiosincrasia del Var, che su due circostanze sovrapponibili una volta interviene e un’altra no! Aureliano al Var avrebbe dovuto fermare Chiffi e richiamarlo alla review. Qui l’errore è doppio: dell’arbitro di campo e del varista! Il gol di Gutierrez era valido.

Ci si deve sedere ad un tavolo per trovare una linea comune, partendo comunque dal presupposto che l’errore è contemplato sempre, perché umano! Sbaglia l’attaccante e sbaglia anche l’arbitro. Accettarlo non significa non dare peso all’errore ma inquadrarlo in un contesto culturale un po’ più ampio! Gli arbitri dovrebbero allenarsi per migliorare: si dovrebbe investire per migliorare la classe arbitrale! Bisogna mettere a disposizione dei soldi da investire sulla preparazione degli arbitri, magari a metterci i soldi potrebbero essere i club!”.