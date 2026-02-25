Alvino: "Fallimento Inter in Europa! Senza aiutini arbitrali non siete nessuno!"

Il giornalista Carlo Alvino su Radio Crc in apertura della sua trasmissione ha dichiarato: "Prima sonora bastonatura per le italiane, il Bodo elimina l'Inter e vi svelo il peccato, è stato un piacere vedere questa squadra giocare così bene, un calcio europeo e moderno, ha dato lezione a questi sbruffoni sia all'andata che in ritorno. Avevano detto che in Norvegia l'Inter aveva perso per il freddo e il manto erboso, volevamo il velluto di altissimo livello di Milano e pure hanno perso. Fallimento, lo dovete dire. Siccome ci avete fatto la testa così voi e il fallimento del Napoli in Champions, beh devo dire che se fallimento è stato per il Napoli, questo lo è anche per l'Inter.

Perché essere sbattuti fuori da vice campioni d'Europa dal Bodo è qualcosa in più di un fallimento. E aggiungo che fuori dall'Italia senza aiuti arbitrali non siete nessuno. Senza gli aiutini siete il nulla".