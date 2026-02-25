Malfitano: "Il Napoli ora svecchia rosa e torna a vecchia politica. Che farà Conte?"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, analizzando la discussa sconfitta del Napoli per mano dell’Atalanta di Palladino e l’obiettivo dei ragazzi di Conte di qualificarsi alla prossima Champions League. “Io non credo le dimissioni di Rocchi servano a qualcosa: è il sistema che è sbagliato. E’ l’applicazione del protocollo Var che va rivisto. Per me dovrebbe intervenire su ogni episodio dubbio. Finora noi non abbiamo avuto una crescita della classe arbitrale italiana: prima gli arbitri che sbagliavano, pagavano. Oggi no, perché l’arbitro non sbaglia o al massimo viene salvato dal Var e quindi l’arbitro non cresce. A Bergamo l’episodio Hien-Hojlund non è mai fallo! Chiunque conosca il calcio, ma anche quello di ultima categoria, sa che se si dovesse intervenire su ogni contatto in area, si dovrebbero fischiare 20 rigori a partita. Il Var dovrebbe essere intelligente nel sottoporre una review chiara al direttore di campo”.

“Prima c’era più tolleranza sui falli, un arbitraggio un po’ all’inglese. La roba di Bergamo non esiste: si tratta di un contatto tra due giocatori: in Inghilterra, quella roba lì avrebbe fatto ridere! Il rigore non c’è, così come non esiste il fallo dell’attaccante del Napoli sul difensore atalantino“.

“Futuro? Credo il Napoli stia lavorando per svecchiare l’organico e tornare ad una politica più sostenibile. Se sarà così, bisognerà vedere cosa farà Antonio Conte”.