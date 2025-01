Alvino: “Colpi di mercato a gennaio? Il Napoli farà il minimo indispensabile”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Si è andati oltre ogni può rosea aspettativa, brindare alla chiusura del 2024 e all’inizio del 2025 con il Napoli primo in classifica, credo che sia il più regalo se si riavvolge il nastro e si torna a quest’estate. Chi poteva mai immaginare a San Silvestro di brindare con il Napoli primo in classifica. Il Napoli lo è meritatamente, a dispetto dei pronostici di inizio stagione. E questo riempie di orgoglio tutti i tifosi azzurri ed è motivo di grande soddisfazione in primis per Antonio Conte e per Aurelio De Laurentiis, che lo ha portato sulla panchina. Anche questo è stato un colpo di prestigio da parte del presidente del Napoli.

Colpi di mercato? Parlerei al singolare e non al plurale. Non credo che il Napoli faccia chissà quante operazioni, il minimo indispensabile che è rappresentato dal difensore. Poi è chiaro che qualche operazione in uscita ci sarà, per esempio Folorunsho alla Fiorentina è da monitorare e seguire. Poi non credo che però il Napoli vada a sostituire Folorunsho con altri, magari in quel ruolo lo sostituisce con Raspadori, visto che Conte gli sta ritagliando questo ruolo”.