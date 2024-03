Alvino: "Conte? Mica esiste solo lui! Non mi piace il suo calcio speculativo..."

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Canale 21 della situazione del prossimo allenatore del Napoli, nel corso di Ultimo Stadio

TuttoNapoli.net

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Canale 21 della situazione del prossimo allenatore del Napoli, nel corso di Ultimo Stadio: "Conte? Mica esiste solo lui per la panchina del Napoli. Il suo gioco non mi attira simpatia, non mi piace il calcio speculativo: star lì ad aspettare nella propria metà campo. Mi piace vedere un calcio dove si occupa l'area avversaria. Thiago Motta? L'ha già detto più di una volta, ha in mente squadre più prestigiose della Serie A".