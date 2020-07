Alvino contro l'arbitro Giua: "Scarso e recidivo!"

"ParmaNapoli Scarso e recidivo!", il breve tweet del giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, chiaramente contro l'arbitro Giua, già nel mirino del Napoli per Napoli-Lecce quando rifiutò di andare al VAR su un rigore netto su Milik, venendo anche sospeso da Rizzoli. Oltre al rigore, con Grassi che era già in caduta, l'arbitro ha ammonito Lozano per un intervento sul pallone e poi è andato faccia a faccia con Koulibaly chiedendo di non alzare la voce di fronte a normali proteste.