Alvino contro Valeri: "Designazione evitabile, c'è un precedente proprio su Juve-Napoli!"

Nel corso di Ne parliamo lunedì su Canale 8, il giornalista Carlo Alvino ha parlato della designazione di Valeri per la Supercoppa: "E' una designazione sorprendente. Il calcio italiano non ha bisogno di sospetti e cose del genere, considerando che c'è il precedente proprio di Juventus-Napoli (in Coppa Italia con rigore non dato ad Albiol e rigore dubbio su Cuadrado sul contropiede, ndr) con il silenzio stampa interrotto con le parole di Giuntoli e Reina. Avrei designato un altro arbitro per non avere retropensieri, con buon senso".