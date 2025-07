Bologna, Freuler: "Ndoye? Quello che c'è qua, forse non lo trova altrove"

Remo Freuler è intervenuto in conferenza stampa. Il centrocampista del Bologna ha parlato anche di Ndoye che è obiettivo concreto di mercato del Napoli e che potrebbe salutare: "Parlo spesso con Dan, ma anche di altre cose oltre al calcio. Non so cosa possiamo fare per farli stare qua. Loro conoscono che gruppo siamo, ma le decisioni non spettano a me. Quello che c'è qua non so se si trova da altre parti, ma se un giocatore decide di andare via è perché ha fatto una valutazione e una scelta".