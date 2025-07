Montervino su De Bruyne: "Non cominciamo a dire questa frase, è un errore!"

vedi letture

Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a Canale 8 per commentare la prima amichevole del Napoli contro l'Arezzo. Si parla della prima di De Bruyne in azzurro: "Voto 8.5 per la prima di De Bruyne. Non vi permettete a dire che ha tre chili in più, l'abbiamo visto un po' così, non dovete metterlo in discussione altrimenti facciammo un peccato mortale. Il Napoli ha fatto due azioni nel primo tempo, ovvero due tiri suoi.

Non cadiamo nell'errore che adesso è un po' carico e in sovrappeso. Già ho sentito delle critiche ma ripeto, non facciamo questo errore. Il mio voto chiaramente è provocatorio. Non si può non giocare tutte le partite possibili con questo giocatore".