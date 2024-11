Alvino difende Lukaku: “Arriverà a 20 gol stagionali! Altro che problema, è un valore aggiunto”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku non è un problema, è un valore aggiunto per il Napoli. E’ un calciatore che darà al Napoli il suo contributo per tornare nell’Europa che conta. Le valutazioni su Lukaku non sono complete, il vero Lukaku lo abbiamo visto a Milano ma giocava nel 3-5-2. Un buon Lukaku ha segnato più di 20 goal a stagione e con Mourinho giocava col 3-5-2. Credo che Lukaku ha più affinità con un sistema di gioco che non è quello attuale del Napoli.

C’è bisogno di tempo per lui, poi ha bisogno di un attaccante che gli stia più vicino. La mancanza di equilibrio è il tallone d’Achille di noi napoletani che facciamo o 1 o 90. Anche lo stesso Lukaku sa che deve dare di più, ma sono molto fiducioso. E’ arrivato a Napoli con una buona condizione, poi ha declinato l’invito della nazionale per lavorare con Conte. Sono straconvinto che Lukaku sarà l’arma in più di questo Napoli. A fine stagione arriverà tranquillamente a 20 goal tra campionato e Coppa Italia”.