Alvino: “Dybala? Senza l'impegno infrasettimanale il Napoli può pensare a questi calciatori”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato dei rumors di mercato che riguardano Dybala in ottica Napoli: “Purtroppo il Napoli quest’anno non ha il doppio impegno settimanale, nella prossima campagna acquisti si può andare anche su calciatori che non hanno nelle corde, per un motivo o per un altro, il doppio impegno settimanale. Dybala quest’anno ha saltato tante partite, avendo un impegno ogni sette giorni puoi anche motivare o andare su calciatori importanti, che però hanno questo piccolo problema del doppio impegno settimanale. Si apre un mercato diverso per il Napoli proprio su queste figure di calciatori, che magari possono rendere di più rispetto a quanto non abbiano fatto quest’anno o negli anni precedenti in virtù del fatto che non hai l’impegno infrasettimanale.

L’impegno infrasettimanale non è solo la partita in sé per sè, ma anche tutto quello che comporta: il viaggio, il trasferimento. A me dispiace tantissimo, avrei fatto carte false per vedere anche il Napoli in Conference, è stato proprio un dolore dopo 14 anni abbandonare l’impegno infrasettimanale. Però visto che ora non si è concretizzato, perché i calciatori contro il Lecce in maniera plateale non hanno reso al meglio, allora guardiamo l’altra faccia della medaglia. E il Napoli l’ha sta guardando anche con un mercato che potrebbe aprire a scenari che fino a qualche settimana fa non erano neanche presi in considerazione. Dybala non si discute, è un giocatore valido e ripeto nell’utilizzo mono settimanale potrebbe dare anche qualcosa in più rispetto a quello che ha dato quest’anno a Roma”.