Alvino e le parole di Spalletti: "Basta decriptare il pensiero, leggete i virgolettati! C'è unità..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così le parole pronunciate ieri da Luciano Spalletti. Di seguito le dichiarazioni del collega a 'Radio Goal': "E' un messaggio di buonsenso, l'allenatore così facendo tira acqua al suo mulino. Nel dire che non sarà facile ripetersi dà anche il giusto e sacrosanto merito del terzo posto di questa stagione, accolto quasi come una scocciatura dall'ambiente. Lui fa bene a dire quello che dice.

De Laurentiis darà a Luciano i mezzi giusti per essere ancora competitivi. Faccio fatica a pensare che non ci sia unità di intenti tra allenatore e presidente, ma aspettiamo la fine del mercato. Ma invito tutti a leggere i virgolettati e non a decriptare i pensieri della gente".