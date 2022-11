Alvino fa chiarezza: "Kvara ha avuto colpo della strega a fine allenamento e si è fermato subito"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando dell'infortunio occorso a Kvaratskhelia

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando dell'infortunio occorso a Kvaratskhelia: "Facciamo chiarezza, mi sono molto informato e da quello che so il problema alla schiena si è palesato ieri a fine allenamento svolto per intero. Non c'erano fastidi arretrati dopo la trasferta di Liverpool come qualcuno aveva ipotizzato. Kvara ha avuto il classico colpo della schiena che si è bloccata dopo la seduta. Molti di voi sanno cos'è la lombalgia, il dolore ti blocca e ti impedisce qualsiasi movimento. Il ragazzo si è fermato subito. Ripeto, è un semplice ma maledetto colpo della strega".