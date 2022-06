Alvino: "Fabian spina nel fianco, il Napoli si metterà di traverso! Ospina? Non risponde..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro di Fabian Ruiz nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro di Fabian Ruiz nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Fabian Ruiz è la spina che il Napoli si porterà nel fianco, ma la linea comportamentale del club la conosciamo benissimo e non conosce deroghe: credo che la società si metterà un po' di traverso, farà valere la forza del contratto e si comporterà come accaduto in passato, ad esempio col caso Milik. Ospina? E' stato offerto il rinnovo e non ha ancora risposto. E' una questione spinosa, anche perché legata a quella di Meret".