Alvino: "Fazzini? L'agente è lo stesso di Baroni, forse è malconsigliato"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “A me fa strano che dovrebbe addirittura intervenire Conte per convincere Fazzini, ventenne, a venire a giocare nel Napoli. Di 19 partite ne ha giocate 9, ma non è possibile che a ventuno anni non vuoi venire al Napoli. Forse è malconsigliato dall’agente, che è lo stesso di Baroni.

Contro il Verona, se Politano sta bene gioca con Neres a sinistra. Non dovesse farcela Politano, siccome Kvara è recuperato, penso che Neres andrà a destra con il georgiano a sinistra. È recuperato anche Olivera, giocatore rivitalizzato da Conte. Saranno fondamentali gli inserimenti di McTominay e Anguissa, se il Napoli riesce a incanalare la partita nel verso giusto dall’inizio per indirizzarla. Il Verona ha vinto a Bologna perché i rossoblù hanno lasciato troppi spazi.

L’arbitro di Napoli-Verona, ovvero Zufferli, è molto giovane. E quando un arbitro è giovane fa paura, perché vuole fare il protagonista e sbaglia. In questo gruppo attuale, fare troppi stravolgimenti diventerebbe difficile. Faccio fatica a credere che il Napoli possa fare tante operazioni a gennaio: ne farà poche, ma utili. Come il difensore, l’operazione Frattesi è lanciata da qualcuno che fa parte dell’esercito delle Giovani Marotte”.