Alvino: "Garnacho da argentino si illumina quando sente il Napoli"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: "Garnacho? Tutti gli argentini in tutti gli sport quando sentono ‘Napoli’ si illuminano, un po' di corde emozionali il Napoli ce l'ha. Conte ha dato un concetto di identità che l'anno scorso si era perso. Oggi Napoli è calamita, si unisce la voglia di giocarci e di vivere nella città, apprezzo molto i giocatori che restano. Come tutti i trasferimenti, quando si lascia una squadra, l'ingaggio va aumentato ed è normale, penso che alla fine il nodo reale da sciogliere sia l'accordo tra il Napoli e il Manchester United.

Io sono fiducioso sull'accordo con l'entourage di Garnacho, resto attendista sulla palla lanciata al club inglese. Lo United se vendesse Rashford potrebbe non dover vendere Garnacho, anche questo va detto. Il Napoli è l'emblema del calcio sostenibile, dovrebbe essere preso come modello da altre società, sulle 20 squadre presenti in Serie A, 14 hanno il bilancio in rosso. Purtroppo per il Napoli, chi dovrebbe esportare il modello non è molto amico del Napoli e parlo del Presidente della Federazione. Il Napoli l’offerta per Osimhen da 65 milioni del Galatasaray nemmeno l’ha ascoltati, è un tentativo che magari può aprirsi a cifre diverse”.