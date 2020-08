Alvino: Gattuso dirà ai suoi 'Se il Lione ha fatto l'impresa..."

Come sta vivendo l'attesa della sfida tra Napoli Barcellona il giornalista Carlo Alivno, lo spiega nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: "La scarica elettrica mi è già arrivata ieri sera e il culmine sarà stasera alle 21. Per il Napoli ci saranno motivazioni maggiori vista l'eliminazione di ieri della Juventus. Credo che se la settimana della Lige1, il Lione, che ha il monte ingaggio totale inferiore a quello del solo Ronaldo, butta fuori dalla Champions la Juve, è chiaro che Gattuso dirà ai suoi 'Se l'impresa l'hanno fatta i francesi, perché non farla anche noi'. Il Napoli deve sfruttare di capitalizzare le occasioni che il Barcellona lascerà agli azzurri, il Napoli deve migliorare in fase realizzativa e fare la partita perfetta, provando a buttarla dentro alla prima occasione".