Alvino: "Gattuso non è solo un motivatore, aveva già incartato Sarri ai tempi del Milan"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento della squadra di Gattuso a margine della vittoria contro la Juve: "Devo sottolineare che ritornano i ragazzi delle curve a tifare, due partite e due vittorie. Non so se il Napoli sia fuori dal tunnel, ma so che la strada che ha intrapreso Gattuso è difficile e tortuosa, ma lui ha sempre detto che ci vogliono 20-25 allenamenti per cominciare ad incidere sul serio. Si sta creando quell'alchimia, quello spalla a spalla che è la ricetta più semplice per arrivare a grandi traguardi. Aver etichettato Gattuso solo come motivatore è ingeneroso! Gattuso aveva incartato Sarri già quando era allenatore del Milan, grande vittoria di Rino allenatore a tutto tondo".