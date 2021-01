Alvino: "Gattuso? Pensiamo al campo! Vi do una notizia per la sfida al Parma"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato della situazione Gattuso: "Non avevamo mai visto una conferenza pienamente in stile Gattuso, dopo lo Spezia abbiamo visto il vero Gattuso. In quel momento aveva dei sassolini da togliersi, speriamo che il campo possa dargli ragione tra tensioni e polemiche perché ci dimentichiamo che il Napoli ha una gara importantissima ed un mese di febbraio che fa tremare i polsi. L'attenzione sia sul campo, le risposte le vogliamo in campo, cosa che è accaduta ad intermittenza.

4-3-3 o 4-2-3-1? Intanto vi dico che giocherà Petagna titolare, è completamente recuperato e sarà il terminale offensivo. Con lo Spezia Gattuso ha dato minuti Mertens ed Osimhen, ma non sono in condizione, nello specifico Mertens ha ancora fastidi e quindi è dietro pure Osimhen. Poi devo dire che non sono uno legatissimo ai moduli, sono sempre i giocatori che determinano. Poi per la verità il Napoli non gioca mai 4-2-3-1, ma difensivamente si piazza 4-4-2 senza palla. Sono i giocatori a determinare, altrimenti scoperto un modulo vincente tutti lo utilizzerebbero. Giuste le indicazioni tattiche, il lavoro su un sistema, ma è l'atteggiamento la prima cosa. La parola ai giocatori, la società ha fatto il suo pagando in anticipo anche gli stipendi rispetto ad altri club che devono trovare accordi per l'estate".