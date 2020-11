Alvino: "Già siamo a processo e condanna per Gattuso, questo è un errore della piazza..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Le due sconfitte maturare con AZ e Sassuolo sono diverse. Se ne sta facendo una tragedia, spero se ne discuta ancora al massimo per 24ore, non è una tragedia, si gira la pagina. Credo che Gattuso abbia già capito dove andare a lavorare, quali errori ha commesso. Già siamo al processo è alla condanna per Gattuso, questo è un grave errore che questa piazza spesso commette".