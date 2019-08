Alvino: "Icardi? Mai aperto al Napoli, ha in testa altro e si sta perdendo tempo prezioso"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino è stato interrogato sulla trattativa per Mauro Icardi: "ADL ci crede? Ma conta poco. Il Napoli con l'Inter può accordarsi, ma se il giocatore ha in testa altro non capisco perché insistere. Non c'è mai stata una minima apertura di Icardi al Napoli, ha in testa altro: vuole restare lì, non vuole giocare, non lo so, ma il Napoli perde preziosissimo tempo. Poi all'ultimo momento lui si ravvede, sotto consiglio di qualcuno per non buttare via la carriera, e cambiano le cose, ma ad oggi non ci sono segnali".