Alvino: “Il Napoli non si é scucito lo Scudetto! -6 non irrecuperabile, guai a mollare”

Il giornalista Carlo Alvino, nel suo editoriale su Teleclub Italia nel corso di 'Dillo ad Alvino', ha parlato del pareggio del Napoli contro il Parma che, complice la vittoria dell’Inter, ha fatto scivolare gli azzurri a -6 dal primo posto: “Non si molla, guai a mollare. Guai a far passare quel messaggio distorto per il quale con sei punti di distacco in classifica il Napoli si é già scucito lo scudetto dal petto. Guai a raccontare quello che di fatto è una frottola: oggi come oggi sei punti dall’Inter, con il Napoli che va a recuperare i suoi calciatori infortunati, sono un gap importante e significativo ma non irrecuperabile.

Il Napoli visto domenica sera proprio contro i nerazzurri ci spinge ad essere ottimisti. É pur vero che il Napoli visto ieri sera invece contro il Parma va nella direzione opposta. In questo campionato dove il Napoli é stato finora abbastanza incostante, nelle difficoltà enormi che hanno accompagnato questo girone d’andata, il Napoli è comunque lì e pronto a continuare a lottare per non far sì che questo scudetto, meritatamente vinto a maggio scorso, venga scucito in anticipo. Non accadrà, il Napoli lotterà fino alla fine”.