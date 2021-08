Alvino: "Imbarazzante difendere l'affare Locatelli-Juve, così uccidete il calcio italiano!"

"Provo imbarazzo e disagio per chi continua nella spudorata ed immorale difesa dell’operazione di mercato Locatelli-Juventus. Questo riprovevole atteggiamento non serve ad ingraziarsi il “padrone” ma contribuirà solo alla morte civile del calcio italiano", così su twitter il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha commentato l'operazione tra Sassuolo e Juventus per Locatelli che s'è chiusa col prestito biennale gratuito e l'obbligo di riscatto a 35mln dilazionato negli anni.