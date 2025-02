Alvino: “Impazzisco! A -1 già caccia ai colpevoli e massacriamo tutti!”

Nel corso del suo programma su Kiss Kiss Napoli il giornalista Carlo Alvino commenta il ko del Napoli a Como e parla soprattutto di come l'ambiente ha reagito alla quarta gara senza vittoria.

"Questo è il momento di unirsi e stare vicini alla squadra. Non bisogna fare catastrofismi ora, ma c’è già una corsa al massacro tra chi ritiene colpevole De Laurentiis per il mercato, chi Conte, ma non è il momento classifica alla mano per buttare via tutto. Siamo lì e chi crede che Conte e la squadra possano mollare sbaglia di grosso. E’ un sogno, ma si deve continuare a lottare ed è il momento dell’energia positiva e non di massacrare tutti. Qui invece siamo i primi a Napoli a sputtanare Napoli e questo mi fa impazzire”.