Ferrara: “Inter prima con merito! Napoli ha lo Scudetto sul petto, ma la rosa è inferiore”

Ciro Ferrara ha parlato dagli studi di Dazn del momento dell'Inter dopo la vittoria con il Genoa che ha regalato alla squadra di Cristian Chivu la vetta della classifica. Queste le parole dell'ex difensore di Napoli e Juventus: "Per me non è una sorpresa vederla lì.

Almeno, anche a inizio anno questa era la mia sensazione: il Napoli ha lo Scudetto sul petto ma come rosa l'Inter è ancora superiore. Siamo comunque nell'ordine di uno-due punti dentro un campionato equilibrato come mai lo è stato negli ultimi anni. L'Inter ha 33 punti, è la quota più bassa degli ultimi dieci anni. Questo perché più squadre si stanno giocando la vetta, il campionato è equilibrato. L'Inter è prima con merito".