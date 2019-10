Alvino in vista del Verona: "Una maglia da titolare andrà sicuramente a Younes"

Prime indiscrezioni su quella che potrebbe essere la formazione che Carlo Ancelotti schiererà sabato contro il Verona. Sui social il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino scrive: "In attesa delle scelte di Ancelotti... secondo me una maglia da titolare andrà sicuramente a Younes". Si tratterebbe, nel caso, del debutto dal 1' per il tedesco, fino a questo momento in campo solo 10' con la Sampdoria.