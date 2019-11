Alvino: "Incontro squadra-ADL segnale distensivo ma l'azione legale del Napoli andrà avanti"

Il giornalista Carlo Alvino ha dato gli ultimi aggiornamenti a Radio Kiss Kiss Napoli in merito all'incontro di venerdi tra squadra e Presidente: "Si va verso una distenzione degli animi in casa Napoli ma fatto sta che l'azione legale fatta dal Napoli verrà portata avanti. L'incontro di venerdi sarà importante perchè ci sarà un faccia a faccia tra giocatori e presidente per cercare di ricompattare tutto l'ambiente. Ci sarà molto da lavorare per ricomporre questo puzzle impazzito, non escludo che ci possano essere incontri tra giocatori e presidente a gruppetti"