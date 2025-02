Alvino: "Juve-Inter è il derby degli scandali e non il derby d'Italia"

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: "L'Atalanta ha un calendario favorevolissimo, quello di Napoli e Inter è più difficile, perché c'è anche lo scontro diretto. Juve-Inter è il derby degli scandali e non il derby d'Italia, da quando c'è Marotta i nerazzurri sono diventati la Juve del giorno d’oggi.

È una giornata molto interessante favorevole all'Atalanta, che giocherà con il Cagliari, con Napoli e Inter che hanno un coefficiente di difficoltà più alto giocando contro Lazio e Juve. Il Napoli va a Roma contro la Lazio per vincere, c'è la consapevolezza di essere in difficoltà, ma anche di voler vincere. In panchina c'è un giocatore importante come Raspadori, c'è Simeone, un nazionale scozzese come Gilmour, Billing che ha oltre cento presente in Premier. Il protocollo VAR è vecchio, Inter-Fiorentina è la morte civile del calcio.

Con il buonsenso il mondo arbitrale per intero avrebbe evitato una figuraccia come quella di lunedì. Il quarto uomo è spesso in contatto con il bordocampista, spesso accade nel calcio italiano che il quarto uomo chiede ai vari bordocampisti cos'è successo e gli dà una mano, e quindi dà una mano anche all'arbitro. Gli allenatori di oggi sono a caccia dell'equilibrio, il Napoli lo ha trovato e permette a questa squadra di comandare. L'equilibrio è dato da una straordinaria fase difensiva, il lavoro di Conte è a dir poco straordinario. Sul gol subito l'errore è di Juan Jesus, se il portiere chiama la palla devi bloccarti. Resto dell'idea che la classe arbitrale ha mal digerito l'utilizzo del VAR, perché ha tolto gran parte del potere discrezionale. Orsato non ci andava mai e quando ci andava sbuffava”.