Alvino: "Lozano-Manolas le prime richieste di Ancelotti, subito dopo James. E ADL vuole accontentarlo in tutto"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino ha parlato del mercato del Napoli: "Ottimismo per James? Io mi rifaccio ai desideri di Ancelotti. Questa è la campagna acquisti ancelottiana, il primo nome su tutti è stato quello di Lozano che è del Napoli e si attende solo il tweet presidenziale. Per sostituire Albiol la richiesta era Manolas, è del Napoli? E tra le richieste c'è anche James, subito dopo Lozano. Il Napoli ci sta lavorando, il giocatore a Madrid non sta bene checché ne dica Zidane ed ha mantenuto la parola data ad Ancelotti resistendo anche alle sirene dell'Atletico. Quindi mi aspetto la logica conseguenza a tutto questo. Su questo mercato c'è la mano di Ancelotti e ADL sta provando ad accontentarlo in tutto. Il Napoli sa cosa fare, è inutile suggerire nomi, operazioni. Ora Lozano passa quasi sotto silenzio, ma sarà il giocatore più pagato del Napoli dal 1926 ad oggi, vorrà dire qualcosa o bisogna sempre sminuire? Così come Manolas, ma anche Di Lorenzo che presto verrà convocato in nazionale. Ora si deve prendere questo o quello, poi quando si prende manco è buono... Llorente? Per il club è quel giocatore utile per subentrare quando la gara non si sblocca contro le piccole molto chiuse. E' un'alternativa che il Napoli vorrebbe, soprattutto Giuntoli ed Ancelotti credono in questo giocatore. Nell'ottica di una rosa ci potrebbe stare, ma l'attaccante tipo di Ancelotti resta Milik".