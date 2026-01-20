Alvino: "Mercato bloccato? Una vergogna! Deciso perché il Napoli dà fastidio"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a 'Radio Crc' rispondendo alle considerazioni dei tifosi in diretta tv: "Conte, piaccia o non piaccia, oltre a essere il miglior allenatore in Italia, si è anche laureato quasi vent'anni fa in Scienze Motorie Sportive, però per qualcuno Conte ha sbagliato la preparazione. Va bene così, dai. Conte vi ricordo che ha vinto uno scudetto senza Osi, Kvara, Kim, Zielinski.

Scudetto del 2018? Ma ancora ne parlate, io sono rimasto l'unico a dire che quello che è uno scudetto vinto e rubato! Io su quello scudetto mi sono speso per anni e anni. Il blocco del mercato del Napoli quest'anno è una vergogna ed è stato fatto scientemente perché il Napoli rompe le scatole! La vera sopravvivenza per restare ad altissimi livello resta una sola, la Champions League".