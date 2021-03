Alvino: “Mese di marzo decisivo, se si gioca come a inizio anno si torna in corsa Champions”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino.

Su Osimhen: “E’ stata un'annata molto tribolata per il giovane Victor, ha dovuto vivere situazioni difficili che conosciamo tutti a partire dalla sua infanzia. Speriamo che possa concludersi con l'ultimo episodio di Bergamo il suo momento complicato e che possa finalmente dare il suo contributo al Napoli. Il Napoli con lui ha la possibilità di avere un calciatore in più, una sostituzione in più, una variante in più. Insomma sicuramente c’è la possibilità di variare un po' sul tema, è un ritorno che ci rende tutti molto molto contenti proprio per l'affetto che proviamo nei confronti di questo ragazzo. Speriamo possa risollevare le sorti del Napoli nel momento più importante della stagione.

Sui prossimi impegni: Questo marzo non dovrà essere affatto pazzo per il Napoli tra Bologna, Milan, Juventus e Roma. Il Napoli si gioca una fetta importante della stagione perché non è un mistero che se dovesse ritornare a fare quello che stava facendo all’inizio di campionato tornerebbe pienamente in corsa per il quarto posto che è il grande obiettivo stagionale della società".