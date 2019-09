Alvino: "Molti avevano già definito Llorente un pensionato! Ancelotti ha scritto un'impresa"

Queste le parole di Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, che ha commentato la vittoria del Napoli contro il Liverpool: "Ancelotti ancora una volta scrive un'impresa leggendo bene la partita. Il Napoli batte un grande Liverpool, non come quello dell'anno scorso, consapevole dopo la vittoria in Europa. E' difficile individuare un migliore, Koulibaly è tornato quello che conoscevamo, Meret è stato straordinario, Mario Rui ha tenuto su Salah, Llorente straordinario ma molti l'avevano già bocciato e definito pensionato, ma darà una mano importante come alternativa tattica".