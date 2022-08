Alvino: "Napoli feroce e determinato. Kvara ora lo conoscono tutti!"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter il poker del Napoli al Monza.

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter il poker del Napoli al Monza: "Un Napoli feroce e determinato,che si diverte e diverte, distrugge il Monza. Devastante in attacco, attento in difesa, illuminato a centrocampo. Bravissimo Kvaratskhelia. Non lo conoscevano. Due partite ed ora lo conoscono tutti! Godiamoci il momento e piedi per terra!".