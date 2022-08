Alvino: "Navas tratta buonuscita col PSG, ma deve far presto! No all'ipotesi gennaio"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sull'affare Keylor Navas nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sull'affare Keylor Navas nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli ha l'accordo col giocatore per un biennale più un altro anno opzionale, su questo non c'è nessun problema. Navas sta trattando la buonuscita con il PSG, ma siamo agli sgoccioli del mercato e il tempo stringe. La cosa di voler posticipare l'affare a gennaio la vedo un po' campata per aria".