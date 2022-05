Alvino: "Nessun incontro ADL-Fabian, le posizioni sono abbastanza distanti"

"La situazione è in stallo, bisogna capire ora a cosa porterà".

Nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista Carlo Alvino ha rivelato retroscena su Fabian Ruiz: "Non ci sono stati e non ci saranno incontri tra il presidente De Laurentiis e Fabian Ruiz. La questione rinnovo non sarà presa in considerazione. La situazione è in stallo, bisogna capire ora a cosa porterà. Il Napoli lo venderà ad una cifra congrua quest’estate o andrà via la prossima a parametro zero? L’entourage dello spagnolo vorrebbe andar via a zero. Le posizioni in questo momento sono abbastanza distanti".