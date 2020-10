Alvino: "Non c'è niente di Sarri in questo Napoli, di Gattuso abbiamo visto tre versioni..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Di Sarri in questo Napoli non c'è nulla, nemmeno l'idea. Questo è il terzo Napoli di Gattuso: il primo pronto-via per sostituire Ancelotti, sotto certi punti di vista anche difficile da valutare; poi il secondo, quando Gattuso decise di essere più accorto per non prenderle. Poi il Napoli è cambiato, dopo il Barcellona in Gattuso è scattata la scintilla, quel tiki-taka e fraseggio non portava da nessuna parte, si è accesa la scintilla nell'allenatore, questo 4-2-3-1 è il Napoli di Gattuso, con la squadra che si riconosce nelle idee dell'allenatore".