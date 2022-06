Alvino non ci sta: “Devo giustificarmi per una news vera solo perché ad alcuni non piace?”

"Dopo un terzo posto, a pochi punti fino a poche giornate, non capisco un clima di questo tipo, c’è un clima che c’è forse in caso di retrocessione".

Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, torna sul caso Mertens: "Stiamo entrando in un tunnel senza sbocco. Io ho dovuto giustificarmi per aver dato una notizia stravera solo perché non piaceva ad una parte di tifosi. Ho dovuto dire, e non avrei dovuto, che ho la mail e che quindi la notizia era certa. Siamo arrivati a doverci giustificare per dare le notizie perché non vi piacciono.

Dopo un terzo posto, a pochi punti fino a poche giornate, non capisco un clima di questo tipo, c’è un clima che c’è forse in caso di retrocessione. Bisognerebbe abbandonare la propria posizione, conta il bene del Napoli. Poi sulla mail: perché non aprirci alla chiarezza? Ai tifosi ormai piace sapere tutto, fino ai bonus presenti. Perché no? Io voglio chiarezza dai referti arbitrali a tutto il resto".