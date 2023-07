Alvino: “Osimhen è ancora affamato, con lui un pericolo di quest’anno non si corre”

Nel corso di 'Ne parliamo da Dimaro' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino.

Nel corso di 'Ne parliamo da Dimaro' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Quando qualche mese fa che il Napoli era un club ricco e non ha bisogno di vendere, parlando della valutazione per Osimhen di 150mln, in tanti dissero che era una fesseria. Il prezzo, invece, fatto da De Laurentiis è addirittura di 200mln. Quando il presidente mette un prezzo così al collo di un giocatore, di fatto ne dichiara l’incedibilità. Osimhen magari vale anche più di 200mln, ma faccio fatica a credere che la figurina del nigeriano s’incastri in questo strano gioco dove Mbappè può liberare tutti.

Faccio incastrarla perché a capo di Osimhen c’è De Laurentiis e il Napoli e perché il calciatore, ad oggi, non neanche lontanamente manifestato la voglia di andare via da Napoli. L’unica dichiarazione ufficiale è che Osimhen a Napoli ci sta bene, vuole continuare a starci ed, è a differenza di qualche altro calciatore del Napoli, ancora affamato. Non è appagato dalla vittoria, il vero rischio di quest’anno è avere in rosa che dopo lo scudetto siano inconsciamente appagati. Con Osimhen questo pericolo non si corre”.