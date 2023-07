Alvino: "Osimhen? Senza rinnovo può restare fino all'ultimo giorno di contratto"

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Canale 8 durante Ne Parliamo da Dimaro

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Canale 8 durante Ne Parliamo da Dimaro: "Osimhen? Il Napoli vuole chiudere positivamente questa situazione. Io non mi stancherò mai di ripetere che si parte da una base forte: il giocatore non vuole andare via da Napoli. Lui è contento ed è felice, ma è chiaro che Calenda fa i suoi e i loro affari, ma torno a ripetere: si lavora in tranquillità senza astio. Senza definizione, l'ipotesi di tenere Osimhen fino all'ultimo giorno del suo contratto è seria e va presa in considerazione".