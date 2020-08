Alvino pazzo di Osimhen: "Per qualcuno fenicottero, per ADL gazzella e per me è un animale!"

Dopo la prima uscita stagionale Victor Osimhen ha raccolto consensi grazie a tre gol e due assist con L'Aquila. I tifosi sono già pazzi dell'ex Lille e lo è anche Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, che su Twitter si è così espresso: "Per qualcuno Osimhen è un fenicottero, per De Laurentiis è invece una gazzella... per me è solo un “animale” nell’accezione migliore del termine".

