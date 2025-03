Alvino: "Perché l'Inter non ha mai giocato alle 12.30? Nessuno ne parla!"

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Bisogna porre l’accento su una situazione che passa sotto silenzio, se io dico che l’orario alle 12:30 passo per quello che vuole mettere la pezza a colori, il calcio italiano se continua a mettere la partita alle 12:30 non lo vendi mai.

In Italia le squadre che hanno giocato la Champions, eccetto l’Inter, hanno giocato tutte alle 12:30. I ritmi biologici cambiano. Questo vale anche per il Venezia, vale per tutti, è l’anticalcio per tutti. Vorrei vedere almeno una volta l’Inter alle 12:30, tutti hanno avuto questo slot di orario, guarda caso tranne i nerazzurri. Guarda caso poi Lautaro lascia la Nazionale argentina e si è fatto male. Andate a vedere quante partite l’Inter ha vinto sbloccandole da calcio da fermo, è un plus che ha perché ha in rosa calciatori che hanno più nelle corde questa soluzione".