Alvino: "Playoff soluzione migliore. MIlik? Il Napoli non andrà a scadenza..."

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito al ritorno al calcio giocato e sulla questione rinnovi in casa Napoli: "Per la prima volta il Ministro dello Sport ha aperto alla ripresa del campionato. Con la dichiarazione di ieri c'è più di una speranza. Il mondo del calcio deve essere unanime su come volere riprendere la Serie A. Il discorso Playoff è la soluzione più attendibile, a me dispiace iniziare in un modo e finirlo in un altro, ma data l'emergenza e la tempistica, bisogna fare tale valutazione. L'AIC spinge per 4 settimane di allenamenti, ecco perchè cresce in me la convinzione che Playoff e Playout siano la soluzione migliore. Con un'unanimità di consensi si salverebbe il tutto.

RINNOVI DI MERTENS E ZIELINSKI - "Il Napoli ha dimostrato di avere idee chiare sul mercato. Sia per il lavoro sui rinnovi che sul campo. Gattuso ha avuto tutte quelle sicurezze che il momento difficile per il Coronavirus imponeva. Si è lavorato tutti i giorni dietro le scrivanie per portare a casa risultati importanti come i rinnovi di Zielinski e Mertens: sul polacco Gattuso aveva espresso parole lusinghiere. Il Napoli non si è fatto prendere dalla foga di volere tutto e subito e ha portato a casa due risultati straordinari"

MILIK - "Il Napoli non andrà a scadenza, lo possiamo considerare un giocatore che sarà accontentato in caso di cessione: il Napoli ama legarsi a lungo ai propri giocatori, quando non arriva il rinnovo c'è bisogno di fare della valutazioni".