Alvino ribadisce: “Incontro per il mercato, rinnovo Gattuso non è all’ordine del giorno”

Niente firma, dunque, per il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli, almeno per il momento. Tutto rinviato, come riferito anche da Sky Sport in questi minuti, e come aveva anticipato anche il collega Carlo Alvino, che poi attraverso Twitter ha ribadito: "Come anticipato questa mattina il tema del rinnovo del contratto di Gattuso (per volere di entrambi ) al momento non è all’ODG. È il mercato l’argomento principe. Noto con piacere qualche autorevole marcia indietro".

Come anticipato questa mattina il tema del rinnovo del contratto di Gattuso (per volere di entrambi ) al momento non è all’ODG. È il mercato l’argomento principe. Noto con piacere qualche autorevole marcia indietro 😂😂😂😂 pic.twitter.com/157Ocuw1HI — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 10, 2020